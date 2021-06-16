Болельщики Сочи проведут фан-фестиваль перед матчем Россия-Финляндия

Сегодня в Сочи перед матчем второго тура ЕВРО-2020 между командами России и Финляндии, который начнется в Санкт-Петербурге в 16:00 мск, пройдет фан-фестиваль, - сообщает РФС.

Болельщики на фан-фестивале смогут взять автограф и сыграть в футбол с бывшими футболистами российской сборной Дмитрием Сычевым, Дмитрием Хлестовым, Дмитрием Булыкиным, Александром Ширко, Александром Мостовым, Андреем Канчельскисом, - передает "АиФ-Юг".

Фан-фестивали перед матчем второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Финляндии также пройдут в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Сочи и Пензе, - добавили в РФС.