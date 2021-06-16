Российский боец ММА Марат Балаев проведет бой в Сочи

Российский боец смешанного стиля (ММА) Марат Балаев, которому исполнилось 45 лет, не планирует завершать карьеру и собирается выступить на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), проведя бой против бразильца Жоао Ногейры.

"Балаев проведет бой против Ногейры 15 июля в Сочи", - сообщили в организации, передает "Это Кавказ".

Балаеву 45 лет, на его счету 11 побед и три поражения. Ранее он владел чемпионским титулом ACB (предыдущее название ACA).