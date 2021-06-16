Чавушоглу: Турция выступает за мир на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что ситуация на Южном Кавказе включена в повестку Дипломатического форума, который пройдет в Анталье 18-20 июня.

"Турция выступает за стабильность и мир на Южном Кавказе. Азербайджан добился освобождения своих земель от оккупации. Все страны должны уважать территориальную целостность Азербайджана", - заявил глава турецкого МИД в среду на пресс-конференции в Анталье.

Он отметил, что Армения годами изолировала себя от регионального сотрудничества и должна научиться на своих ошибках.

"Армения изолировала себя. Ее отношения с соседями были нехорошими из-за собственных ошибок. Надеемся, Армения извлечет из них уроки, что позволит обеспечить мир в регионе", - добавил Чавушоглу.