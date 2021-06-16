На Крым надвигается мощный шторм

Крымские спасатели объявили штормовое предупреждение на вторую половину среды и четверг из-за ливней и сильного ветра, - сообщила пресс-служба входящего в состав крымского правительства МЧС региона.

"По информации ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в связи с образованием циклона во второй половине дня и до конца суток 16 июня, в течение суток 17 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди (более 30 мм), грозы, град, шквал 17-22 м/с", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Крым с конца мая заливают дожди – лишь несколько дней была небольшая "передышка" от ливней, хотя за это время запасы крымских водохранилищ существенно пополнились.