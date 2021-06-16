Агротуризм стал частью российского туризма

Госдума сегодня приняла в третьем чтении законопроект, регламентирующий развитие в России сферы сельского туризма (агротуризма).

Поправки, в соответствии с которыми сельский туризм определяется как "туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 30 тыс человек" в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, знакомства с работой сельхозпроизводителей, были внесены в закон "Об основах туристской деятельности в РФ". Также положение о поддержке и развитии сельского туризма вносится в закон "О развитии сельского хозяйства", - передает ТАСС.

Сейчас доля доходов российских фермеров от агротуризма не превышает одного процента, тогда как принятие закона обеспечит его госрегулирование и господдержку, что может привести к росту выручки фермеров от сельского туризма к 2030 году до 50 млрд рублей и обеспечить рост рынка агротуризма примерно в семь раз, - пояснил глава профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.