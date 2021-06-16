Казахстан единственный из стран ЕАЭС будет экспортировать гречку

Квоту на вывоз гречихи получил Казахстан, решение о введении единой меры нетарифного регулирования в виде количественного ограничения экспорта в отношении гречихи приняла коллегия Евразийской экономической комиссии.

Казахстан стал единственной страной ЕАЭС, получивший квоту в размере 4,2 тыс т. Для остальных стран союза - России, Беларуси, Армении, Киргизии установлена нулевая квота на экспорт гречки. Ограничение введено до 31 августа 2021 года.

"Решение является первой мерой, принимаемой во исполнение поручения Евразийского межправительственного совета, которое предусматривает возможность унификации применяемых на национальном уровне односторонних мер по регулированию вывоза отдельных видов товаров", – сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, пишет Sputnik Казахстан.