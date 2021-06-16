Левон Тер-Петросян: Азербайджан не угрожает Армении

Первый президент Армении, лидер оппозиционного Армянского национального конгресса (АНК) Левон Тер-Петросян в интервью Общественному телеканалу отметил, что угрозы возобновления войны с Азербайджаном на данный момент нет.

"Угрозы от Алиева не исходит. Царит мир, стоят российские войска, и война между Арменией и Азербайджаном невозможна. Можете не соглашаться, но со временем мы должны прийти к какому-то соглашению и с Алиевым, и с Турцией. Соседи не могут быть вечными врагами", - заявил он.

Тер-Петросян подчеркнул, что вечная вражда с соседями ставит под угрозу существование самой Армении, и для урегулирования этой ситуации нужен мир, добрососедство и согласие, отметив, что впредь разрешение карабахского конфликта зависит не от Армении. Не она будет решать, а возможно Россия или ООН, и другого пути, кроме как примирения, не будет.

"Не ждите, что какой-то армянин может сказать – я решу карабахский конфликт. Нет такого, не существует. Это иллюзия", - сказал он, добавив, что не боится критики и предпочитает говорить правду, в которую верит. А самыми большими предателями армянского народа экс-президент назвал тех политиков, которые вводят народ в заблуждение.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экс-глава Центробанка Армении Баграт Асатрян, баллотирующийся в парламент по списку "Армянского национального конгресса", лидер партии Тер-Петросян призывает армянское общество проявить трезвость мышления. Он подтвердил, что Тер-Петросян говорит именно о необходимости стабильного мирного договора с Азербайджаном.

"Именно это и было основополагающей целью той политической силы, которая переросла впоследствии в "Армянский национальный конгресс" во главе с Левоном Тер-Петросяном. Левон Тер-Петросян выступал с аналогичной инициативой еще в 1994 году, после установления режима прекращения огня в Карабахе. У нас была четкая позиция, что Армении нужен мир, но воплотить ее в жизнь в 90-е не удалось, так как президентом в 1998 году стал Роберт Кочарян", - прежде всего напомнил он.

"Сейчас Левон Тер-Петросян продолжает призывать к трезвости наше общество в том, какое видение будущего Армении ей нужно. В этом контексте Армения должна идти на мир и дружелюбие со всеми соседями. С Азербайджаном, с которым у нас очень тяжелые отношения, и с Турцией. Это перспектива, конечно, в одночасье такого не может быть, но именно в этом наша цель. Я, если пройду в парламент, буду поддерживать эту позицию, потому что будущее – за миром и добрососедством", - подчеркнул Баграт Асатрян.

Кандидат в депутаты обратил внимание, что планы других армянских политиков на реванш – это дорога в никуда. "Даже если в случае удачи у нас получится, то тогда уже азербайджанское общество станет требовать реванша, и так это колесо продолжит вращаться, а страдать будут оба народа, и армянский, и азербайджанский. Нам нужно успокоиться, угомониться. Это ко всем относится, все должны понять, что силовыми методами решения не могут быть приняты и не могут гарантировать надежного будущего для азербайджанского и армянского общества. Я последовательный сторонник утверждения мира и добрососедства – это единственный метод, чтобы все народы, населяющие Южный Кавказ, жили в благополучии", - пояснил он.

Экс-глава ЦБ РА выразил сожаление, что этого не понимали ни прежние власти, ни действующие. "Я лично обвинял Никола Пашиняна в том, что, имея возможность мирного урегулирования, он не пошел на это. Ни Роберт Кочарян, ни Серж Саргсян не пошли на уступки – они выходцы из Карабаха, возглавляли то движение, которое привело к этим результатам, им психологически невозможно было уступать. Но Никол Пашинян, имея поддержку населения, мог пойти на этот шаг, пусть и наверняка непопулярный, ведь уступки ни в каких обществах не принимаются, особенно в малых народах. Что же эта власть будет делать дальше, сложно сказать, потому что в их поведении есть большая неопределенность", - заключил Баграт Асатрян.