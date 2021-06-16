Мнения москвичей о "нерабочих днях" в июне разделились

Согласно результатам опроса портала Superjob, треть москвичей поддерживает продление в городе нерабочих дней до 20 июня в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, столько же респондентов высказались против такой меры.

Решение властей о продлении нерабочих дней поддержали 37% опрошенных. Столько же (37%) оказались против продления выходных, опрошенные указали на несправедливость, так как нерабочие дни объявляют власти, а платить оплачивать эти дни должны работодатели, пишет РБК.

Против ужесточения ограничений в Москве высказались 41% респондентов, за - 27%, еще 14% считают, что ужесточения должны быть радикальными - локдаун, закрытие границ, принудительная вакцинация.