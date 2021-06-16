Власти Адыгеи активизируют развитие сельских территорий

В Гиагинском районе Адыгеи прошло выездное совещание по реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", в котором приняли участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов, председатель Госсовета-Хасэ Адыгеи Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО Сергей Дрокин и другие представители власти.

"На сегодняшний день перед районом стоят серьезные и масштабные задачи по поступательному развитию сельских населенных пунктов. Они касаются различных направлений: капремонта объектов здравоохранения, образования и культуры, строительства водопроводных сетей, реконструкции автодорог, улучшения жилищных условий населения и т.д., и госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" – это надежный драйвер развития муниципалитета", - подчеркнул Мурат Кумпилов, передает "АиФ-Адыгея".

Участники совещания детально обсудили ход строительства или ремонта каждого объекта, вошедшего в госпрограмму. Особое внимание было уделено вопросам благоустройства, строительства подъездных дорог с тротуарами к новым объектам.

В ходе совещания также были обсуждены аспекты, касающиеся предстоящей уборочной страды, развития молочного животноводства, вовлечения сельхозпроизводителей в новые перспективные программы господдержки, - говорится в сообщении.