В Словении объявили об окончании эпидемии COVID-19

Глава Минздрава Словении Янез Поклукар заявил во вторник, что в стране закончилась эпидемия коронавируса.

"С завтрашнего дня в Словении формально окончена эпидемия, но борьба против коронавируса еще не завершена. Так, вакцинация остается ключевой мерой контроля за эпидемией", - сообщил министр, пишет ТАСС.

В больницах страны находятся 122 пациента с коронавирусом, за минувшие сутки выявили 112 новых случаев заражения. Всего в Словении проживает около 2 млн человек. Полностью вакцинированы почти 552 тыс граждан Словении, первый компонент получили более 769 тыс жителей.

В Словении продолжают действовать санитарные нормы - ношение масок в помещениях, соблюдение соцдистанции, ограничение количества людей на мероприятиях. Для прибывающих из стран "красной" зоны обязателен карантин.

В прошлом году Словения уже объявляла конец эпидемии, но в октябре она снова вернулась.