Захарова: новая стратегия ЕС в отношении России будет отталкивающей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что новая стратегия Евросоюза в отношении России будет отталкивающей.

"Новая внешнеполитическая стратегия Евросоюза в отношении России, подготовленная главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем к саммиту ЕС в Брюсселе 24-25 июня, будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать", - написала она в Telegram.

По мнению Захаровой, придумать такую концепцию могли люди, у которых "явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием".

Новую стратегию Боррель подготовил к саммиту в Брюсселе, намеченному на 24-25 июня. Пока из документы были озвучены только принципы, упомянутые Захаровой.