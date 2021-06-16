Российские эксперты на этой неделе оценят эпидситуацию на турецких курортах

В середине текущей недели эксперты Роспотребнадзора, Ростуризма и Минздрава посетят Турцию для оценки эпидситуации по коронавирусу, а также оценки возможностей возобновления авиасообщения с этой страной и посещения российскими туристами турецких курортов, - сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В рамках ранее достигнутых договоренностей в Турцию отправится группа российских экспертов, по итогам визита которой будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристских услуг", - цитирует сообщение пресс-службы "Интерфакс".

Эксперты дадут комплексную оценку проводимым противоэпидемическим мероприятиям, мерам по охране здоровья туристов на популярных туристических направлениях Турции.

Напомним, с 15 апреля Россия до 21 июня ввела ограничения на авиасообщение с Турцией из-за эпидситуации по коронавирусу в этой стране.