Гинцбург: в Москве циркулирует измененный индийский штамм коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал "Интерфаксу" о ситуации с коронавирусом в Москве.

"Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве - а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский", - сообщил он.

Гинцбург добавил, что ученые сейчас изучаем эпидэффективность "Спутника V" к этим штаммам, вакцина, согласно исследованиям, показывает высокую эффективность против индийского штамма. "Если речь идет об эффективности (вакцины "Спутник V") в лабораторных условиях - есть снижение 1,4-2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично", - пояснил ученый.

Он подчеркнул, что "Спутник V" создает значительный запас по концентрации антител и защищает вакцинированного от индийского штамма.

Заболеваемость коронавирусом в Москве резко увеличилась в последние дни и достигла максимальных значений уровня конца декабря 2019 года.

В больнице в Коммунарке находятся 1 447 пациентов с COVID-19, из них 407 подключены к ИВЛ - максимум за все время пандемии. В Москве срочно разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом.