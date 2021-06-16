Азербайджанская нефть взяла планку в $75 за баррель

Стоимость азербайджанской легкой нефти Azeri Light с блока месторождений "Азери – Чираг – Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста составила $75,18 за баррель, что на 0,57 доллара больше предыдущего показателя.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила $74,54 за баррель, что на 0,57 доллара больше предыдущего показателя.

Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми. Также страна реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила $70,97 за баррель, увеличившись относительно предыдущего показателя на $0,57.