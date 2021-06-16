Туристы активно бронируют отели на осень в Краснодарском крае

В России 16 июня стартовал четвертый этап продажи туров с кешбэком за отдых в России, акция распространяется на осенние путешествия. При этом на Кубани многие гостиницы уровня 4-5 звезд уже полностью распродали свои номера.

«В прошлом году теплая погода дала нам возможность фактически продлить летний сезон до ноября. Поэтому мы рассчитываем, что и в этом году такой пролонгированный сезон позволит принять всех желающих на наших курортах», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, до сентября на курортах забронировано 90% гостиничного фонда - это рекордная загрузка. В бархатный сезон в Краснодарском крае ожидается загрузка отелей на 80%, выбор мест размещения еще есть - осенью на курортах будет работать не менее 8 тыс отелей и санаториев, способных вместить 496 тыс человек.

На Кубани продолжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса. «Мы надеемся, что все больше жителей страны и Кубани будут вакцинироваться, и на отдых к нам они приедут уже со сформировавшимся иммунитетом. Сегодня от вакцинации зависит эпидемиологическая ситуация, а она напрямую влияет на то, в каких условиях пройдет туристический сезон на курортах края», – подчеркнул Кондратьев.

Туристы могут пройти вакцинацию даже на отдыхе - на побережье в Туапсе, Сочи и Новороссийске открыты мобильные пункты вакцинации.