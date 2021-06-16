Мохсен Мехрализаде отказался от участия в президентских выборах в Иране

В предстоящих 18 июня президентских выборах в Иране не будет принимать участие бывший вице-президент Ирана Мохсен Мехрализаде, сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Политик заявил об этом в письме, направленном в министерство внутренних дел Ирана, не объяснив причины такого шага, - передает ТАСС.

Всего в качестве кандидатов на пост было зарегистрировано семь политиков – это председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси, секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, экс-глава Центрального банка Абдольнасер Хеммати, бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Саид Джалили, заместитель председателя Меджлиса (парламента) Амир Хосейн Казизаде Хашеми, депутат Меджлиса от города Кум Алиреза Закани и Мехрализаде.

Избирательная кампания в Иране завершается сегодня, 16 июня. Четверг, 17 июня, объявлен днем тишины, когда кандидатам запрещено вести агитацию.