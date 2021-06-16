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Ильхам Алиев станцевал в сердце Карабаха (ВИДЕО)

Ильхам Алиев станцевал в сердце Карабаха (ВИДЕО)

Накануне президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругами Мехрибан Алиевой и Эмине Эрдоган посетили музыкальный концерт на Джыдыр дюзю.

В программе прозвучали народные песни и песни композиторов Азербайджана и Турции. Ильхам Алиев не только слушал музыку, но и танцевал. Соответствующее видео появилось в сети. Исполнив зажигательный танец он пригласил присутствующих гостей присоединиться, в круг для танца вышел начальник Госпогранслужбы Азербайджана Эльчин Гулиев.

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Вестник Кавказа

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