Ильхам Алиев станцевал в сердце Карабаха (ВИДЕО)

Накануне президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругами Мехрибан Алиевой и Эмине Эрдоган посетили музыкальный концерт на Джыдыр дюзю.

В программе прозвучали народные песни и песни композиторов Азербайджана и Турции. Ильхам Алиев не только слушал музыку, но и танцевал. Соответствующее видео появилось в сети. Исполнив зажигательный танец он пригласил присутствующих гостей присоединиться, в круг для танца вышел начальник Госпогранслужбы Азербайджана Эльчин Гулиев.