В столичном регионе утверждается лето

Сегодня жителей столичного региона ждет настоящее лето: облачная погода без существенных осадков с температурой воздуха до плюс 26 градусов, - сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"При переменной облачности обойдется без существенных осадков и будет немножко прохладнее, чем накануне. Сегодня максимальная температура воздуха на уровне плюс 24-26, в Подмосковье плюс 22-27", - рассказала Волосюк, передает РИА Новости.

Впрочем, осадки не исключаются – они могут пройти в отдельных районах, преимущественно на востоке, но таких дождей и гроз, как накануне, уже не будет, - заверила синоптик, добавив, что ветер будет дуть западный, плотный, его скорость составит 4-9 м/с, а атмосферное давление будет расти до 750 мм рт ст, что выше нормы.