Нефть марки Brent замахнулась на $75 за баррель

Мировые цены на нефть берут новые рекорды: сегодня утром нефть марки Brent вплотную приблизилась к отметке в $75 за баррель, - свидетельствуют данные торгов.

К 7:37 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,88%, до $74,64 за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 0,83%, до $72,71 за баррель, - передает РИА Новости.

Цены на нефть растут после публикации статистики коммерческих запасов в США, согласно которой за неделю они снизились на 8,5 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение показателя на 3 млн.

В целом трейдеры полагают, что спрос на нефть вырастет вследствие восстановления экономики, продолжающейся программы вакцинации и грядущего ослабления карантинных ограничений.