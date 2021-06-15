Рогозин рассказал, когда проведет первую очную встречу с новым главой NASA

Осенью 2021 года состоятся первые очные переговоры директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона и главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Об этом на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 сообщил сам глава российской корпорации.

"Мы с ним договорились первую встречу провести в ближайшее время уже очную - осенью на одной из международных конференций в одной из солидных стран", - цитирует Рогозина РИА Новости.

Напомним, утром 15 июня состоялся первый телефонный разговор директора NASA Билла Нельсона и главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. В ходе беседы стороны обсудили тесное сотрудничество России и США в космосе.