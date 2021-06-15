Современную военную технику продемонстрируют в Краснодаре

Около 40 единиц современной военной техники покажут в Краснодаре, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Показ пройдет в парке 30-летия Победы с 26 по 28 августа во время военно-технического форума "Армия – 2021", на котором расчет новейшего "Бука" покажет действия по команде "К бою, готовность №1".

Дополнительно с уже имеющейся в парке техникой будут представлены ракетный комплекс "Искандер", реактивная система залпового огня "Град", зенитный ракетный комплекс "Бук-М", гаубицы "Мста-Б" и "Д-30", инженерная машина разграждения ИМР-2, бронеавтомобили "Тигр", а также стрелковое оружие.

Стоит отметить, что военно-технический форум "Армия-2021" пройдет в 18 регионах, будут задействованы около 300 единиц современной боевой и специальной техники, 20 кораблей и судов, порядка 70 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации Черноморского флота.