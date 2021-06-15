Евро-2020: анонс шестого игрового дня

В среду, 16 июня, стартует второй тур группового этапа чемпионата Европы по футболу. В этот день будут сыграны три матча.

Откроет программу шестого игрового дня матч в группе B между сборными Финляндии и России. Встреча состоится в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 16:00 (мск).

Также в среду будут сыграны два матча в группе A. На Олимпийским стадионе в Баку сборная Турции сыграет с командой Уэльса. Начало матча – в 19:00 (мск).

Завершится игровой день матчем в Риме, где сборная Италии примет Швейцарию. Встреча начнется в 22:00 (мск).

После первого тура лидером группы A является сборная Италии, в активе которой 3 очка. Далее следуют команды Швейцарии и Уэльса, набравшие по одному очку. Замыкает квартет команда Турции (0 очков).

Группу B возглавляет сборная Бельгии, обыгравшая сборную России со счетом 3:0. На втором месте находится команда Финляндии, одержавшая минимальную победу над датчанами со счетом 1:0.. На третьем месте располагается Дания, на четвертом – Россия.