Евро-2020: итоги пятого игрового дня

Во вторник, 15 июня, двумя матчами в группе F завершился первый тур группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Открывал программу пятого игрового дня матч в Будапеште, где встречались сборные Венгрии и Португалии. До 84-й минуты на табло горели нули, однако в оставшееся до конца матча время португальцы сумели отправить в сетку ворот венгров три мяча. Начало разгрома положил Рафаел Геррейру, а затем Криштиану Роналду сделал дубль, реализовав пенальти и забив с передачи Рафы Силвы.

Отметим, что в этой встрече Криштиану Роналду побил сразу несколько рекордов. В частности, 36-летний форвард стал первым футболистом в истории, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы. Португалец ранее играл на Евро в 2004, 2008, 2012, 2016 годах.

Капитан сборной Португалии также стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, забив свои 10-й и 11-й голы на турнире и обойдя француза Мишеля Платини. Роналду забил 11 голов в 22 матчах в финальной части турнира. Платини удерживал рекорд с 1984 года, забив 9 голов в 5 матчах того турнира.

Кроме того, Роналду стал самым возрастным футболистом, который забил не менее двух мячей на Евро. Португалец оформил дубль в возрасте 36 лет и 130 дней. Предыдущее достижение принадлежало украинскому нападающему Андрея Шевченко, который забил два гола в ворота сборной Швеции на чемпионате Европы 2012 году в возрасте 35 лет и 256 дней.

Завершился пятый игровой день матчем сборных Франции и Германии в Мюнхене. Победу в этой встрече с минимальным счетом одержала французская команда. Единственный мяч на 20-й минуте срезал в свои ворота защитник сборной Германии Матс Хуммельс.

Поражение от французов стало первым для немецкой команды в стартовых матчах чемпионатах Европы. До этого Германия семь раз побеждала и пять раз играла вничью в первом своем матче на турнире.

После 1-го тура лидером группы F является Португалия, разгромившая Венгрию со счетом 3:0. Далее следует Франция, которая уступает первое место португальцам по дополнительным показателям. На третьем месте квартета находится Германия, на четвертом – Венгрия.