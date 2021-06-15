Лучший приусадебный участок определят в Ингушетии

Конкурс на лучший приусадебный участок проведут в Ингушетии. Об этом заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Я объявил конкурс на самый лучший приусадебный участок. Занявший первое место получит 1 млн рублей, второе - 500 тыс. и третье - 300 тыс рублей, а после уже мы выделим гранты на 50 тыс рублей. Чтобы люди занялись хотя бы для себя сельским хозяйством, чтобы не порастали бурьяном земельные участки, это поможет приучить детей, подрастающее поколение к труду", - отметил Калиматов.

В пресс-службе главы региона сообщили, что к работе во всех муниципалитетах приступит специальная комиссия, которая в два этапа определит 13 лучших из представленных проектов. Участником конкурса может стать любой житель Ингушетии, ведущий личное подсобное хозяйство.

На первом этапе, который продлится до 31 июля, пройдет отбор претендентов на включение в шорт-лист конкурса. Оценка проводится по ряду критериев: от разнообразия разводимой живности и выращиваемых культур до условий, создаваемых тружениками на своих приусадебных участках для эффективного развития хозяйства. И уже на втором этапе выявятся победители проекта, итоги будут подведены 31 августа, добавили в пресс-службе.