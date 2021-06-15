Сеть донских автодорог будут строить студенты

По инициативе министерства транспорта Ростовской области студенческие отряды будут развивать проекты, направленные на развитие дорожной сети донского края, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Многие предприятия дорожно-транспортной отрасли уже привлекают к работам студентов областных вузов, но участники совещания, которое прошло в донском Минтрансе, высказали пожелания, чтобы группы студентов, задействованных на объектах дорожного строительства, были более многочисленными, передает "АиФ-Ростов".

Так, министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев предложил руководителям организаций дорожного-строительного комплекса работать в этом направлении более активно, отметив, что это не только сезонная работа для студентов донских вузов, но и будущий кадровый резерв отрасли.