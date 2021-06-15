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Сеть донских автодорог будут строить студенты

Сеть донских автодорог будут строить студенты

По инициативе министерства транспорта Ростовской области студенческие отряды будут развивать проекты, направленные на развитие дорожной сети донского края, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Многие предприятия дорожно-транспортной отрасли уже привлекают к работам студентов областных вузов, но участники совещания, которое прошло в донском Минтрансе, высказали пожелания, чтобы группы студентов, задействованных на объектах дорожного строительства, были более многочисленными, передает "АиФ-Ростов".

Так, министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев предложил руководителям организаций дорожного-строительного комплекса работать в этом направлении более активно, отметив, что это не только сезонная работа для студентов донских вузов, но и будущий кадровый резерв отрасли.

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Вестник Кавказа

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