Владимиров: санатории Ставрополья загружены на 100%

Санатории Ставропольского края уже вышли на полную загрузку, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

По его словам, решение о возобновлении работы курортов и санаториев после начала пандемии было принято 1 июня 2020 года. "Сегодня - 100% загрузка. Объем работ аэропорта Кавказских Минеральных Вод вырос на 238% на майские праздники", - сказал он во время рабочей встречи в Пятигорске с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Далее глава региона отметил, что в разгар пандемии санаторно-курортная отрасль Ставрополья получила государственную поддержку в виде налоговых льгот, компенсаций.