Жители аварийных домов обрели новое жилье в Грозном

В Грозном был открыт жилой комплекс для переселения более 300 семей, которые ранее проживали в аварийных домах. Территория вокруг ЖК благоустроена – здесь располагаются парковки, зона отдыха, детские площадки и площадка для воркаута.

Ключи от квартир вручали глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин и генеральный директор госкорпорации Константин Цицин

По словом главы региона, Чечня в этом году планирует досрочно завершить федеральный проект, реализация которого была рассчитана 2025 года. "За три года построено 33 многоквартирных дома, куда мы смогли переселить 3,5 тысячи жителей республики. Эти цифры демонстрируют огромную работу", - приводит его слова ТАСС.