Грузия примет конференцию женщин-лидеров

Конференция женщин-лидеров под названием "Роль женщин в мире и безопасности" состоится в Грузии. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече в Тбилиси президента Грузии Саломе Зурабишвили с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид.

В пресс-службе главы государства рассказали, что в ходе беседы стороны обсудили предстоящие выборы в органы местного самоуправления и подчеркнули важность участия в выборах наблюдательских миссий, особенно ОБСЕ/БДИПЧ.

Зурабишвили и Шмид также затронули тему укрепления Женевских международных переговоров и повышения эффективности формата.

Помимо этого, президент Грузии и генсек ОБСЕ обсудили ситуацию в регионе и отметили роль Грузии в обеспечении регионального мира и стабильности.

Напомним, накануне генсек ОБСЕ Хельга Шмид прибыла в Грузию. В рамках двухдневного визита генсек ОБСЕ проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, спикером парламента Кахой Кучавой, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и с госминистром Теей Ахвледиани.