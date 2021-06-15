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Боец ММА Ислам Вагабов объявлен в розыск после драки в Дагестане

Боец ММА Ислам Вагабов объявлен в розыск после драки в Дагестане

В Дагестане было возбуждено уголовное дело после драки, один из участников которой госпитализирован.

Руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева сообщила о том, что один из участников, боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Вагабов, объявлен в розыск

По ее словам, жизнь пострадавшего вне опасности. "Что касается участников драки, один задержан, а второй – боец смешанных единоборств Ислам Вагабов – объявлен розыск", - сказала она, отметив, что по факту возбуждено уголовное дело.

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Вестник Кавказа

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