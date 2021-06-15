Глава NASA провел первый телефонный разговор с Рогозиным

Во вторник, 15 июня, состоялся телефонный разговор директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсона и главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Об этом сам Нельсон сообщил сегодня на слушаниях в сенате, посвященных обсуждению финансирования NASA.

В ходе беседы стороны обсудили тесное сотрудничество России и США в космосе. "Сегодня утром, очень рано я побывал в России, где принял участие в прошедшей в Санкт-Петербурге глобальной космической конференции и затем провел разговор с главой "Роскосмоса", - цитирует его РИА Новости.

Нельсон отметил, что во время разговора с Рогозиным попросил "помнить, что две страны, хотя имеют сложности на Земле…, с 1975 года сотрудничают и не только взаимодействуют, но работают и живут вместе в космосе".