Премьер-министр Израиля провел рабочие встречи с главами спецслужб "Моссад" и ШАБАК

Глава израильского правительства Нафтали Беннет провел первые рабочие встречи с руководителями израильских спецслужб "Моссад" (внешняя разведка) и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля), в ходе которых ему стало известно о деятельности возглавляемых ведомств.

Так, директор "Моссад" Дэвид Барнеа провел для премьера брифинг по разведдеятельности спецслжбы, а директор Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Надав Аргаман проинформировал израильского премьера "о деятельности в различных сферах ответственности ШАБАК", передает ТАСС.

"По просьбе премьер-министра Беннета срок полномочий Аргамана на посту директора ШАБАК продлен до октября 2021 года", - отметили в канцелярии израильского премьера.