Сотрудников аэропорта во Владикавказе научили проверять пассажиров на COVID-19

Сотрудники аэропорта "Владикавказа" научились тестировать пассажиров на коронавирус COVID-19. Об этом рассказали в пресс-служба главы и правительства региона.

"В связи с тем, что в июне аэропорт "Владикавказ" открывает ряд новых авианаправлений - в Ереван, Симферополь, Каир и Баку, Минздрав совместно с Роспотребнадзором региона предусмотрели необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности", - сказано в сообщении.

В частности, медики Правобережной центральной районной больницы вместе с сотрудниками аэропорта провели учения по забору анализов у пребывающих пассажиров, передает "Интерфакс-Юг".

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Северной Осетии зарегистрировано 17 128 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 16 450 жителей республики, умерли – 222.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 176 млн, из них более 3,8 млн человек скончались. В России выявлено 5 236 593 случая заражения.