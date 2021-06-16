В Казахстане станет на 39 водохранилищ больше

В девяти регионах Казахстана возведут 39 новых водохранилищ, сообщил глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов республики Магзум Мирзагалиев, пишет "Казинформ".

По словам министра, в Казахстане запланировано восстановление 41 аварийного водохранилища - десять были сданы в эксплуатацию в 2017-2019 годы, еще два завершены в 2020 году. В 2021 году завершатся работы еще на 8 объектах.

"Запланировано строительство 39 новых водохранилищ в 9 регионах с общим объемом 3,6 млрд кубометров в год. В этом году завершается строительство водохранилища Кенсай-Коскорган в Туркестанской области. Строительство водохранилищ позволит снизить угрозу паводковых явлений для 70 населенных пунктов, снять зависимость от объемов воды трансграничных рек: до 30% - Киргизия, до 25% - Узбекистан, до 15% - Российская Федерация", - рассказал Мирзагалиев.

Новые водохранилища позволят ввести в оборот 394 тыс гектаров новых орошаемых земель, создать более 129 тыс рабочих мест в сельском хозяйстве, подчеркнул министр экологии.