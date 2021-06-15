Жители Перми и Краснодара меньше всего рады туристам

Больше всего туристам рады жители Нижнего Новгорода, Волгограда и Красноярска, а меньше всего — в Перми, Омске и Краснодаре, говорится в

Исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob показало, что не во всех регионах России местные жители рады туристам.

Самым гостеприимным городом страны оказался Нижний Новгород, больше половины его жителей (52%) хотели бы видеть в регионе больше туристов. Следом идут Волгоград - 50% жителей поддерживают увеличение турпотока и Красноярск - 47%.

Петербург оказался в середине рейтинга - за рост потока туристов высказались 45% горожан.

В Москве только 35% респондентов хотят видеть больше туристов. Замыкают рейтинг Омск - 32%, Краснодар - 32% и Пермь - 30%.

"В Омске и Краснодаре хотят видеть больше туристов по 32% респондентов. И если в Перми и Омске боятся, что рост туристического потока приведет к суете, то в Краснодаре признаются, что турпоток в летнее время и так очень большой, что приводит к пробкам на дорогах", - пояснили аналитики.