Кавказский заповедник открывает маршрут на горное озеро Кардывач

В Кавказском заповеднике с 15 июня доступен маршрут на озеро Кардывач.

Сотрудники Кавказского заповедника обследовали весь маршрут, убрали поваленные деревья, промаркировали тропу, установили информационные указатели. Для посещения маршрута туристам нужно оформить пропуск от заповедника и получить пропуск у пограничной службы ФСБ, напомнили в пресс-службе заповедника.

Озеро Кардывач является одним из красивейших озер Кавказа. Озеро находится на высоте 1838 метров, оно окружено вершинами Лоюб Восточный, Цындышко, Кутехеку. Вода в озере ледяная и даже летом не прогревается выше 12 градусов.