Владикавказ раскрасят световыми проекциями

Владикавказ осветится световыми проекциями собственных эскизов участников первой на Северном Кавказе арт-резиденции Alaniсa Teens, - сообщает официальная страница североосетинского Музея современного искусства в Facebook.

Под руководством сотрудников музея современного искусства PERMM из Перми дети уже прошли онлайн занятия, создали образы родного города, а теперь собираются представить их в городе с помощью новой технологии - гобо-проекцирования.

"Светящиеся инсталляции будут размещены на улицах Владикавказа, максимально гармонично встроены в пространство с учетом смыслового, архитектурного, ландшафтного и других контекстов", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

В будущем эскизы станут частью городского общественного пространства, - заверили в музее, добавив, что проект будет предварять световое шествие.