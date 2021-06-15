Ученые рассказали о пользе простуды для борьбы с COVID-19

Ученые из Йельского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что простуда может защитить человека от коронавируса COVID-19.

Специалисты отмечают, что провоцирующий простуду вирус запускает у заболевшего иммунный ответ, который может предотвратить заражение коронавирусом.

По словам ученых, иммунный ответ представляет собой стимулированные интерфероном гены, которые реагируют на ранней стадии заболевания и предотвращают размножение вируса в организме. Исследователи ранее обнаружили, что повышение иммунитета в результате простуды может защитить человека от гриппа, поэтому ученые стали искать аналогичный способ борьбы с COVID-19.

Специалисты вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей, заразили ее вызывающим простуду риновирусом, а затем COVID-19. После контакта с риновирусом произошла активация иммунной системы, которая остановила распространение SARS-CoV-2.

Ученые обращают внимание на то, что при заражении коронавирусом к такому методу лечения необходимо приступать как можно быстрее, чтобы SARS-CoV-2 не размножался в организме экспоненциально. По их словам, на более поздних стадиях такая терапия опасна. Это обусловлено тем, что высокий уровень интерферона может чрезмерно стимулировать иммунную систему и привести к более тяжелому течению болезни.

Напомним, ранее британские ученые сообщили, что новые штаммы COVID-19 внесли изменения в клиническую картину течения болезни. Если раньше характерными признаками были лихорадка, постоянный кашель, потеря вкуса и обоняния, то сейчас ими стали головная боль, насморк и боль в горле.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 176 млн, из них более 3,8 млн человек скончались. В России выявлено 5 236 593 случая заражения.