Нарушителей карантина в Нур-Султане ждут штрафы

Жители Нур-Султана при нарушении режима карантина и самоизоляции будут привлекаться к административной ответственности, сообщили в столичном акимате, отметив, что сумма штрафа составит почти 90 тыс тенге.

Введение данной меры связано с тем, что в настоящее время на объектах бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, выявлены 3 550 посетителей, нарушающих домашний карантин.

Соответствующие вопросы стали предметом рассмотрения на заседании городского штаба акимата Нур-Султана под руководством акима Алтая Кульгинова.

"Мы вынуждены принять жесткие меры. Все это делается ради безопасности горожан, ради безопасности всего города", - цитирует Sputnik Казахстан главного санитарного врача грода Саркыта Бейсенова.