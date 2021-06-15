КФФ вернула "Шахтеру" отобранные ранее 3 очка

Комиссии по сертификации Казахстанской федерации футбола (КФФ) вернула карагандинскому "Шахтер" 3 очка. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Таким образом, "Шахтер" опередил "Жетысу" и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Казахстана. В активе команды 12 очков.

Напомним, в начале сезона с "Шахтера" сняли три очка за неготовность поля на домашнем стадионе, в связи с чем команда была вынуждена тренироваться и проводить домашние матчи в Нур-Султане.