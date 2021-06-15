В МЧС предупредили москвичей о приближении сильной грозы

Московский главк МЧС опубликовал экстренное предупреждение, в соответствии с которым в ближайшее время на столичный регион обрушится дождь, гроза, град и ветер.

При грозе возможны порывы ветра до 17 м/с.

Спасатели рекомендуют при управлении автотранспортом увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений, также находясь на улице во время, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.