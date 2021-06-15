Проценко озвучил единственный способ победить пандемию коронавируса

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что обязательная вакцинация населения является единственным способом победить пандемию коронавируса COVID-19.

Он также отметил, что причиной роста заболеваемости COVID-19 в Москве могло стать "фееричное" отношение людей к маскам, несоблюдение социальной дистанции и общая расслабленность. "Наверное, люди, правда, за год устали. И все это по совокупности дало взрыв, который называется третьей волной", - сказал Проценко в интервью RT.

Медик признался, что не очень оптимистично смотрит на сложившуюся ситуацию, поскольку у врачей уже есть понимание, что рост заболеваемости вскоре докатится и до регионов. "Это новая болезнь с новыми сценариями. Мы видим, что укоротился инкубационный период - если раньше было на седьмой-девятый день, то сейчас - на четвертый-пятый день. Клиническая картина сильно не поменялась, но видим, что появляются пациенты, которые не реагируют на стандартные приемы лечения осложнений коронавируса", - добавил главврач.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Москве зарегистрировано 1 248 112 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 099 598 жителей столицы, умерли – 21 050.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 176 млн, из них более 3,8 млн человек скончались. В России выявлено 5 236 593 случая заражения.