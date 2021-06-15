Президент Швейцарии заявил о положительной роли России в урегулировании в Карабахе

Президент Швейцарии Ги Пармелен отметил роль России в установлении перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.

"Прекращение огня, которое сохраняется в регионе Нагорного Карабаха, произошло благодаря России", - отметил Пармелен.

Он также сообщил, что намерен поднять эту тему на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду. "Эта тема является приоритетной. Мы завтра предусмотрели эту тему в нашей повестке и надеемся, что этот вопрос прозвучит в ходе дискуссии", - поведал глава федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис.

Как ожидается, после переговоров с главой Белого дома Владимир Путин и члены российской делегации проведут переговоры с швейцарской стороной.

Напомним, 16 июня в Женеве состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это будут первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.