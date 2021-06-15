Евро-2020: Португалия разгромила Венгрию

В Будапеште только что закончился матч 1-го тура чемпионата Европы по футболу в группе F между сборными Венгрии и Португалии. Победу со счетом 3:0 одержала португальская команда.

Голами в составе Португалии отметились Рафаэл Геррейру (84-я минута) и Криштиану Роналду (87-я минута, с пенальти, и 90+2).

Напомним, в группе F, помимо сборных Венгрии и Португалии, выступают Германии и Франции. Матч этих сборных состоится сегодня в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск).