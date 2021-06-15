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Вильфанд сообщил, когда начнется купальный сезон на Черноморском побережье

Вильфанд сообщил, когда начнется купальный сезон на Черноморском побережье

Купальный сезон на курортах Черного моря уже не за горами, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что в настоящее время самая комфортная температура моря в Анапе, Евпатории и Геленджике.

"В Анапе, Евпатории и Геленджике температура воды составляет 21 градус тепла. Это пока неустойчивая температура, однако  купальный сезон приближается и начнется уже совсем скоро", - сказал он, отметив, что сейчас температура моря в Ялте 16 градусов тепла, в Феодосии и Туапсе - 17 градусов тепла, в Сочи - 18 градусов тепла, передает ТАСС.

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