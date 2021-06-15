Вильфанд сообщил, когда начнется купальный сезон на Черноморском побережье

Купальный сезон на курортах Черного моря уже не за горами, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что в настоящее время самая комфортная температура моря в Анапе, Евпатории и Геленджике.

"В Анапе, Евпатории и Геленджике температура воды составляет 21 градус тепла. Это пока неустойчивая температура, однако купальный сезон приближается и начнется уже совсем скоро", - сказал он, отметив, что сейчас температура моря в Ялте 16 градусов тепла, в Феодосии и Туапсе - 17 градусов тепла, в Сочи - 18 градусов тепла, передает ТАСС.