Казахстан строит завод на гигантском месторождении Кашаган

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин дал старт строительству газоперерабатывающего завода на крупнейшем в Центральной Азии месторождении Кашаган, который должен еще больше укрепить нефтяную промышленность страны. Проект реализуется в рамках второго этапа освоения Кашагана. Caspian News пишет, что газоперерабатывающий завод будет производить млрд кубометров голубого топлива ежегодно, включая товарный и сжиженный газ, серу и газовый конденсат, с использованием ресурсов Кашагана.

Ожидается, что запуск поможет увеличить добычу нефти, поскольку завод будет очищать сырье от высокотоксичного и агрессивного сероводорода, присутствующего в попутном природном газе. "Проект придаст импульс развитию газоперерабатывающей отрасли страны, увеличит уровень добычи нефти на Кашагане до 450 тысяч баррелей в сутки, расширит ресурсную базу для дальнейшего газоснабжения страны и повысит экологичность нефти и газа", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте премьер-министра. Кроме того, будет создано до 2500 временных рабочих мест в период строительства и 600 постоянных рабочих мест в период эксплуатации.

Казахстанская компания GPC Investment построит завод, который должен быть введен в эксплуатацию в конце 2023 года. Ранее официальные лица в Нур-Султане заявили, что обсуждают проект с группой глобальных энергетических компаний, участвующих в разработке Кашагана, включая Eni, Total, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, CNPC и Inpex. Сделка обойдется казахстанской компании в $860 млн.

Между тем, Казахстан снизил производство нефти за последние пять месяцев текущего года, так как разведка и добыча нефти снизились на 7,8%, достигнув 35,5 млн тонн. На Тенгизе было добыто больше нефти, чем на любом другом месторождении Казахстана, на втором месте - Кашаган, добывший 6,2 млн в январе-мае 2021 года. По словам главы Министерства энергетики Нурлана Ногаева, за тот же период страна экспортировала 28,1 млн тонн нефти.

Казахстан – девятый по объемам экспортер нефти в мире, на его долю приходится 3% общих мировых запасов. Более 90% нефти Казахстана сосредоточено на 15 крупнейших месторождениях, включая Кашаган, Тенгиз и Карачаганак.

Кашаган был открыт в 2000 году и сегодня считается одним из крупнейших открытий мира за последние четыре десятилетия. По словам оператора Кашагана, это гигантское месторождение, расположенное в северной части Каспийского моря недалеко от Атырау, содержит от 9 до 13 млрд баррелей нефти.

Месторождение эксплуатируется совместно с North Caspian Operating Company, Eni, КазМунайГаз, Total, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, CNPC и Inpex.

Первая морская нефть в истории Казахстана для дальнейшей коммерческой продажи была добыта на Кашагане в 2016 году.

Строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане имеет важное значение. Легкая нефть с месторождения имеет высокое содержание высокосернистого газа (H2S) и диоксида углерода (Co2). Основная проблема Кашагана связана с суровыми условиями эксплуатации, которые требуют гораздо больше мер предосторожности и гораздо больших инвестиций для управления рисками безопасности.