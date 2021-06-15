Ученые: коронавирус появился в США в 2019 году

Анализы на антитела жителей США показали, что коронавирус появился в стране в декабре 2019 года, информирует Национальные институты здоровья (NIH).

Сообщается, что согласно новым данным тестов на антитела, были обнаружены доказательства заражения SARS-CoV-2 в пяти штатах раньше, чем первоначально сообщалось. "Результаты расширяют выводы исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний, в соответствии с которым вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, присутствовал в США еще в декабре 2019 года", - указано в сообщении.

Уточняется, что исследователями было проанализировано более 24 тыс образцов крови в период со 2 января по 18 марта прошлого года. В результате были найдены антитела против SARS-CoV-2 у девяти участников из Иллинойса, Массачусетса, Миссисипи, Пенсильвании и Висконсин.

Большая часть положительных образцов была собрано до появления первых зарегистрированных случаев в этих штатах.