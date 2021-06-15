Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган с супругами посетили концерт в Шуше

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в сопровождении супруг Мехрибан Алиевой и Эмине Эрдоган посетили преставление музыкальной композиции "Музыкальное наследие и карабахские кони на Джыдыр дюзю".

В программе прозвучали народные песни и песни композиторов Азербайджана и Турции, а также прошли выступления карабахских скакунов, представленных Азербайджанской федерацией конного спорта, танцы балетной труппы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Ф.Амирова, Азербайджанского государственного ансамбля танца, танцевального ансамбля "Мирвари" и студентов Бакинской хореографической академии, выступления ритм-группы "Натиг".

Также в рамках мероприятия турецкому лидеру была подарена одна из древнейших пород лошадей - карабахский конь "Зафар", а также посвящена композиция "Харыбюльбюль".

Кроме того, гостям торжеств был подарен сборник изданий Фонда Гейдара Алиева "Культурное наследие Карабаха", в который были включены отдельные издания в области литературы, музыки, архитектуры, народного творчества и искусства ковроткачества. Также гостям были вручены памятные медали.