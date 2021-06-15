Сегодня на Евро-2020 играет "группа смерти"

Сегодня в матчах Евро-2020 сыграет сразу несколько фаворитов турнира - Венгрия против Португалии в Будапеште; Франция против Германии в Париже. Эти страны входят в группу F, так называемую "группы смерти". Национальная общественная вещательная корпорация Австралии Australian Broadcasting Corporation отмечает, что "группой смерти" долгое время называли групп, в которых сталкивается несколько крупных команд. Однако в этом расширенном чемпионате Европы все фавориты в любом случае, скорее всего, пройдут в следующий этап. Актуально ли сейчас понятие "группа смерти"?

Формат исключает опасность на групповом этапе

Это второй турнир Чемпионата Европы, в котором принимает участие 24 команды. До 2016 года квалифицировалось всего 16 команд. 24 команды разделены на шесть групп по четыре в каждой, и каждая из них играет друг с другом один раз. Затем двое лучших в каждой группе проходят на следующий этап. Математики сразу поймут, что согласно такому формату получается, что остается четыре свободных места, которые, как и в 2016 году, смогут занять четыре лучших команды, занявших третье место. В прошлый раз одной из таких сборных стала Португалия, которая финишировала позади Венгрии и Исландии в своей группе после трех ничьих. Несмотря на неудачную попытку выиграть игры группового этапа, Португалия все же смогла одержать победу.

Франция, Германия, Португалия - фавориты

Португалия уже смогла воспользоваться условиями нового формата в 2016 году, но на этот раз команде придется выступить намного лучше, чтобы обеспечить квалификацию. В 2016 году трех очков и отсутствие разницы в количестве голов помогли Португалии пройти дальше. Однако на всякий случай командам понадобится как минимум четыре очка - победа и ничья - чтобы быть более уверенными в собственной квалификации. Франция считается главным фаворитом на победу в чемпионате, и, хотя соперники в этой группе вполне могут составить ей конкуренцию, тренер Дидье Дешам может быть рад более сильным соперникам, чтобы его команда не расслаблялась.

Германия, возможно, уступила в позициях в последние годы, но она все же способна соперничать с командами, которые были постоянными претендентами на главные награды на протяжении последних двух десятилетий. С 2002 года Германия вышла в полуфинал всех, кроме двух, из девяти крупных турниров, что стало ее беспрецедентным успехом. Йоахим Лев возглавляет Die Mannschaft с 2006 года, но после этого турнира он уйдет со своего поста. Германия, несомненно, захочет сделать его уход максимально ярким.

Не забывайте про Венгрию

А что насчет четвертого колеса в этой группе? На бумаге все выглядит так, как будто они должны стать мальчиками для битья. И хотя формат может означать, что эта "группа смерти" не так страшна, как могла бы быть, венгры надеются удивить мир. У Венгрии есть по крайней мере одно существенное преимущество. Венгрия сыграет первые два матча против Португалии и Франции на стадионе в Будапеште, который будет забит до отказа. Это один из немногих стадионов, работающих без ограничения посещаемости.

Станет ли домашнее преимущество решающим фактором? Ничья 0:0 с Ирландией и победа над Кипром 1:0 перед турниром вряд ли заставят дрожать их соперников, но это лишь последние из 11 матчей, в которых Венгрия смогла остаться непобежденной. Кроме того, поддержки 67215 местных фанатов может хватить хотя бы на мгновение, чтобы дать команде дополнительный стимул.

Какая польза от победы в группе?

Один из рисков системы "побеждает почти каждый" состоит в том, что на групповых этапах гораздо меньше стимулов для демонстрации больших амбиций. Тем не менее победа в группе принесет ряд существенных преимуществ. Победитель группы F встретится с командой, занявшей третье место в группе A, B или C. Второе место даст возможность сразиться с победителем группы D - скорее всего это означает столкновение с Англией на стадионе Уэмбли. Команда, занявшая третье место, сразится либо с победителем группы C (скорее всего, голландцами), либо с победителем группы B, в которой с большой вероятностью победит Бельгия.