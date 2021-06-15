Бабаян покинул казахстанский "Тобол"

Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян покинул своей пост. Об этом сообщили источники, близкие к команде.

Готовить команду к следующему матчу 16-го тура чемпионата Казахстана против "Жетысу" будет Александр Москаленко. Имя нового наставника на данный момент не сообщается.

Тренерский штаб, вероятно, покинут еще несколько человек, передает Sports.ru.

Напомним, в минувшем сезоне "Тобол" под руководством Бабаяна стал вице-чемпионом Казахстана. Ранее сообщалось, что 41-летний специалист может продолжить работу в клубе Российской Премьер-лиги (РПЛ).