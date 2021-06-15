Зурабишвили обсудила с послами США и ЕС происходящие в Грузии процессы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела сегодня во дворце Орбелиани встречу с послами США и Европейского союза. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

В ходе беседы с Келли Дегнан и Карлом Харцелем президент Грузии обсудила выполнение соглашения, достигнутого 19 апреля, и происходящие в стране процессы.

Напомним, 19 апреля 2021 года политические партии Грузии подписали соглашение по выходу из кризиса, представленное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Под документом свои подписи поставили представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", оппозиционных партий "Стратегия Агмашенебели", "Лело для Грузии", "Гирчи", "Граждане" и Республиканской партии, а также отдельные депутаты Давид Бакрадзе и Зураб Джапаридзе. От подписи воздержались партия "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, партия "Европейская Грузия - движение за свободу" и Лейбористская партия Грузии.

